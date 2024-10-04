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"Помогли" более 400 уклонистам. СБУ разоблачила в Харькове преступную группу

Фото: СБУ разоблачила в Харькове преступную группу (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Харьковской области, которая помогала уклонистам избегать мобилизации на основе фиктивных справок об инвалидности. Организатором сделки оказался председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

К схеме были привлечены 12 сообщников, включая подчиненных председателя, руководителей медицинских учреждений и гражданских посредников. Злоумышленники изготавливали поддельные медицинские документы о якобы наличии заболеваний, которые стали основанием для оформления инвалидности. Стоимость "услуг" зависела от срочности и составляла от 2 до 5 тысяч долларов.

Благодаря их деятельности более 400 мужчин призывного возраста незаконно избежали мобилизации.

В результате масштабной спецоперации сотрудники СБУ задержали организатора и всех участников преступной группы. Проведено почти 90 обысков, во время которых изъяты дела призывников, мобильные телефоны, компьютеры с доказательствами незаконной деятельности, а также деньги: более 500 тысяч долларов, 80 тысяч евро и более 1 миллиона гривен.

Задержанным уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины относительно препятствования деятельности Вооруженных сил Украины и подделки документов. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных.

 

Фото: СБУ разоблачила в Харькове преступную группу (t.me/SBUkr)

Ранее СБУ разоблачила преступную группировку, которая организовывала незаконные схемы для уклонистов от военной службы. Прибыль группировки превысила 40 миллионов гривен.

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Служба безопасности УкраиныХарьков