Помогли партизаны. В Мариуполе оккупанты отравились алкоголем

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области оккупанты отравились алкоголем. Как оказалось, что поставкой "нужного" напитка в местные магазины занимались партизаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе зафиксированы новые факты отравления российских оккупантов алкоголем. От смертельных случаев до лекой диареи", - рассказал он.

По данным Андрющенко, в связи с чем оккупанты еще раз запретили продавать алкоголь военным.

Помогли партизаны

При этом Мариупольское Сопротивление сообщает, что поставили небольшую партию отравленного алкоголя в сети так называемых "наливаек", специализирующихся на продаже алкоголя именно оккупантам.

"Поставка получилась удачной", - констатирует Андрющенко.

Не первая ликвидация оккупантов

Отметим, что это не первая ликвидация российских военных в Мариуполе при разных обстоятельствах. Например, в середине октября сообщалось, что только за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных. Кроме того, в середине ноября в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков.

Кроме того, у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в захваченный Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов и усилили патрулирование Джанкоя.