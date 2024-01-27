Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине

С 1 февраля в Украине планировали отменить выплаты большинству переселенцев, но правительство отсрочило это решение. Повышения тарифов в следующем месяце не будет, при этом украинцам начнут отключать свет, воду и газ за долги.

При подготовке материала использовались: официальные заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра социальной политики Оксаны Жолнович, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, публикации YASNO, сообщение руководителя компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook, постановление Кабинета министров №140 2023, сообщение пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подробнее о главных изменениях в феврале – на РБК-Украина ниже.

Помощь ВПЛ не отменят

Значительной части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в феврале должны были прекратить ежемесячные выплаты. Так, в прошлом году правительство решило автоматически продлить помощь всем ВПЛ с 1 августа 2023 до конца января 2024, после чего выплаты планировали оставить только отдельным категориям.

Однако 26 января стало известно, что абсолютно все категории ВПЛ будут получать денежную помощь и в феврале. Это 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Новые правила для переселенцев введут уже с 1 марта 2024. Условия для выплат действительно станут более жесткими. Еще полгода на помощь смогут рассчитывать:

ВПЛ среди пенсионеров, пенсия которых не превышает 9444 грн (4 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц);

(4 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц); лица с инвалидностью 1 или 2 группы;

дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и другие уязвимые категории.

Подробнее об изменении правил должны дополнительно уведомить Минсоцполитики. Хотя в ведомстве уже анонсировали, что помощь с 1 марта также будут начислять семьям, которые трудоустроились в прошлом году, но получают менее 9400 грн дохода на каждого члена семьи.

Кроме того, продолжат выплачивать помощь украинцам, которые проживают на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест.

"Мы будем считать, что мама не работает по независимым от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми", – объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Фото: выплаты переселенцам не отменят 1 февраля (Getty Images)

Отмена компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц связана с требованиями международных партнеров, предоставляющих Украине средства.

Как отметила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Она добавила, что по международным стандартам для адаптации переселенцев достаточно двух лет.

Ждать ли повышения тарифов

Из-за войны в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов за часть коммунальных услуг. На время действия военного положения и полгода после его отмены запрещено изменять цены на горячую воду, отопление, газ.

Эти правила не распространяются на услуги холодного водоснабжения и электричество. Однако в правительстве уверяют, что вышеуказанные тарифы ЖКХ останутся без изменений как минимум до конца отопительного сезона в апреле 2024.

Крупнейший поставщик газа населению НАК "Нафтогаз" предлагает фиксированную цену – 7,96 грн/куб.м. При этом в компании говорят, что в будущем цена все-таки может вырасти.

Тарифы на холодную воду в НКРЭКУ планировали повысить в среднем на 30% еще прошлым летом, но решение отменили после вмешательства властей. Стоимость услуг пока неизменна, но может отличаться в зависимости от региона. Тариф устанавливается для каждого водоканала в отдельности.

Цена на свет для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч или 1,32 грн/кВт-ч в ночные часы для владельцев двухзонных счетчиков.

В феврале тариф на электроэнергию изменится, однако не для населения, а только для малых небытовых потребителей (небольшие предприятия и бизнесы, электроустановки которых подключены к соответствующим сетям с мощностью до 50 кВт) поставщика Yasno. Для этих категорий потребителей стоимость меняется каждый месяц.

Фото: тарифы ЖКХ в феврале не будут повышать (Юлия Червинская, РБК-Украина)

Отключение должников

В декабре 2023 года Кабмин отменил мораторий на отключение потребителей коммунальных услуг за долги, действовавший с начала полномасштабного вторжения. Теперь поставщикам услуг ЖКХ снова разрешается:

Начислять и взимать пеню, штрафы за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги;

за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги; Приостанавливать/полностью останавливать поставки услуг в случае несвоевременной и/или неполной оплаты услуг.

Таким образом, украинцам снова могут "отрезать" свет, газ и воду, если есть задолженность. В то же время, запрет взимать долги продолжит действовать для граждан, проживающих в зоне активных боевых действий, на временно оккупированных территориях и для тех, чье жилье было повреждено в результате войны.

Поставщики имеют право прекратить предоставление услуг, если домохозяйство не оплатило потребленные объемы в сроки, определенные договором (обычно 10-30 дней после установленной даты внесения оплаты). Однако потребителя должны обязательно предупредить соответствующем уведомлением.

В компании Yasno предупредили, что первые отключения должников могут начаться уже в конце января 2024. Руководитель YASNO Сергей Коваленко отметил, что отключать будут не "всех подряд", а по определенным критериям – сумма долга, его давность и т.д. Он также объяснил, что делать, чтобы свет не отключали.

"Уточните свои показания, передавайте их корректно и ежемесячно, тогда долга не будет, а для тех, кому оплачивать сложно, государство разработало субсидии, которые сейчас можно оформить по упрощенной процедуре", – отметил Коваленко.

Фото: электроснабжение будут прекращать за долги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подробнее об отмене моратория на отключение услуг ЖКХ и взыскании долгов можно прочитать в материале РБК-Украина "Платим по счетам. В Украине снова разрешили отключать свет, газ и воду за долги: как это работает".

Доставка и продажа лекарств "Укрпочтой"

"Укрпочта" начнет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории Украины. Пилотный проект должен стартовать 1 февраля 2024.

В Минреинтеграции сообщили, что АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях.

Эта инициатива позволит решить проблему доступности лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года. Граждане смогут оставить запрос на необходимые лекарственные средства по "горячей линии".