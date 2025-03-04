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Помощь ВПЛ. Кому продлили выплаты с 1 марта и что делать, если не пришли деньги

Фото: с 1 марта ВПЛ автоматически продлили выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с 1 марта продлили выплаты для переселенцев. Помощь автоматически продлили на следующие шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Как отмечают в правительстве, около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц в Украине получают сейчас финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание.

С 1 марта произошло автоматическое переназначение выплат для всех ВПЛ, которые сейчас получают помощь, еще на полгода при условии соответствия критериям. Выплаты продолжили автоматически и без дополнительных обращений.

Кто получает выплаты

Правительство установило, что одним из главных требований для продолжения выплат ВПЛ является финансовая состоятельность. Так, гарантированно будут получать помощь семьи, доход которых в расчете на одного члена семьи составляет не более 9 444 гривен.

Также начисляют выплаты на проживание пенсионерам-переселенцам, людям с инвалидностью I или II группы, детям-сиротам или лишенным родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Такая помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы. Размер помощи составляет 2 тысячи гривен - для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Что делать, если не пришли деньги

Если лицо из категории ВПЛ соответствует требованиям и не получило выплаты, то стоит обратиться за помощью. Ранее в правительстве заявляли, что самой распространенной причиной задержек в начислении выплат являются технические проблемы.

Если выплаты ВПЛ задерживаются, можно обратиться:

  • в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45;
  • на электронный адрес Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua;
  • в органы соцзащиты или ЦПАУ.

Также можно обратиться на горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону +38 (066) 813-62-39.

 

Субсидия на аренду жилья ВПЛ

Напомним, что в Украине начала действовать новая программа поддержки для переселенцев - субсидия на аренду жилья. Размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально. Подробнее об этом - по ссылке.

На субсидию могут рассчитывать семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов. При этом для получения субсидии договор аренды должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины.

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