Помощь ВПЛ. Кому продлили выплаты с 1 марта и что делать, если не пришли деньги

В Украине с 1 марта продлили выплаты для переселенцев. Помощь автоматически продлили на следующие шесть месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Как отмечают в правительстве, около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц в Украине получают сейчас финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание.
С 1 марта произошло автоматическое переназначение выплат для всех ВПЛ, которые сейчас получают помощь, еще на полгода при условии соответствия критериям. Выплаты продолжили автоматически и без дополнительных обращений.
Правительство установило, что одним из главных требований для продолжения выплат ВПЛ является финансовая состоятельность. Так, гарантированно будут получать помощь семьи, доход которых в расчете на одного члена семьи составляет не более 9 444 гривен.
Также начисляют выплаты на проживание пенсионерам-переселенцам, людям с инвалидностью I или II группы, детям-сиротам или лишенным родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.
Такая помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы. Размер помощи составляет 2 тысячи гривен - для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
Если лицо из категории ВПЛ соответствует требованиям и не получило выплаты, то стоит обратиться за помощью. Ранее в правительстве заявляли, что самой распространенной причиной задержек в начислении выплат являются технические проблемы.
Если выплаты ВПЛ задерживаются, можно обратиться:
Также можно обратиться на горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону +38 (066) 813-62-39.
Напомним, что в Украине начала действовать новая программа поддержки для переселенцев - субсидия на аренду жилья. Размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально. Подробнее об этом - по ссылке.
На субсидию могут рассчитывать семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов. При этом для получения субсидии договор аренды должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.