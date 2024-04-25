Помощь от США поможет изменить ситуацию на Донбассе. В ВСУ рассказали подробности

Украинские воины ожидали одобрения Соединенными Штатами Америки новой помощи, поскольку дополнительное оружие позволит изменить ситуацию на линии фронта, в том числе и в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назара Волошина в эфире национального телемарафона.

По его словам, помощь в виде боеприпасов крупных калибров, современной техники, средств радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и системы ПВО помогут нашей стране прежде всего существенно изменить ситуацию на линии фронта.

Он отметил, что это касается и Бахмутского, Авдеевского и Новопавловского направлений в Донецкой области, где российские войска пытаются вести наступательные действия.

Волошин подчеркнул, что новая помощь позволит достичь технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия.

«Это прежде всего даст нам возможность победить большего по частичности врага и создать условия для перехвата нашей стратегической инициативы на линии фронта», - сказал военный.

Помощь Украине от США

Вчера президент Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи на почти 61 млрд долларов, который ранее утвердил Конгресс США.

Также Байден уже выделил Украине большой пакет военной помощи, в который вошли артснаряды, ракеты к ПВО, бронированная техника и многое другое.

Советник президента США Джейк Салливан считает, что выделенной помощи для Украины должно хватить до конца текущего года. При этом Салливан признал, что из-за неоперативного принятия закона о помощи Украина потеряла ряд территорий на поле боя.