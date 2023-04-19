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"Помощь" от ООН и Красного креста. Украинцев предупредили по новой мошеннической схеме

Фото: украинцев предупредили по новой мошеннической схеме (freepik com)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. На этот раз злоумышленники предлагают получить денежную помощь, выдавая себя за международные организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Красный Крест Украины".

По данным общества, сейчас в сети распространяется фейковая информация о якобы:

  • денежная выплата украинцам в размере 7000 гривен от Красного Креста Украины и ООН;
  • международная помощь гражданам Украины до 300 000 гривен.

"Красный Крест Украины не производит таких выплат. Всю информацию о денежных выплатах мы размещаем на наших официальных каналах, например, на этом сайте", - сообщили в Красном Кресте.

Будьте внимательны и не передавайте злоумышленникам персональные данные, номера банковских карт, а также не переходите по сомнительным ссылкам и не переводите деньги мошенникам.

"В случае обнаружения фейковой информации, сообщите нам, отправив ссылку фейкового источника и письмо на нашу почту - sos@redcross.org.ua", - добавили в обществе.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины ликвидировала еще две схемы выманивания денег у украинских военнослужащих и их семей.

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