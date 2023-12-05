Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей поставил ультиматум Белому дому

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ нашей страны", - подчеркнул Джонсон.

В письме спикер называет открытые границы США "немыслимой и неприемлемой катастрофой". Чиновник хочет "немедленного прекращения такого безумия".

"Администрация Байдена игнорирует реальность, предпочитая вместо этого заниматься политическим позерством, вместо того чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логичные реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", - добавил Джонсон.

Спикер не уточняет, каких именно мер по защите границы хочет добиться, но упоминает закон о безопасности границ. Документ предусматривает строительство стены на границе с Мексикой и ограничение возможности просителей убежища оставаться в США. Это предложения, против которых выступают демократы и администрация президента Джо Байдена.

Новое финансирование помощи Украине

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 миллиардов долларов. В пакете было предусмотрено финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов и финансирование помощи Израилю.

Джонсон выступил против того, чтобы объединять помощь Украине и Израилю в один пакет. Он внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект с отдельными деньгами для Израиля, его поддержали.

Но в Сенате отказались даже от рассмотрения инициативы. Там поддерживают предложение Байдена.

Еще вчера, 4 декабря, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если нового финансирования от Конгресса не будет, то США на смогут передавать оружие Украине.