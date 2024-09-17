Бербок о целях России: Если Украина падет, Молдова будет следующей
Помощь Украине также способствует безопасности Молдовы. Поражение Украины может поставить Молдову под угрозу, и именно поэтому поддержка Киева так важна для региона.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношении Молдовы. Понятно, что больше всего людей здесь беспокоит то, что если Украина падет, то следующей страной на очереди будет Молдова", - подчеркнула она.
Бербок выступила на встрече в Кишиневе в рамках Платформы партнерства Молдовы, куда также приехали министры иностранных дел Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы. Платформа была создана Германией в 2022 году для укрепления экономики Молдовы и защиты ее от российской дезинформации.
Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что война в Украине наносит серьезный ущерб молдавской экономике и затрудняет развитие страны.
"Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно препятствовать нашему экономическому развитию и будет препятствовать ему до тех пор, пока длится война", - заявила она.
В рамках Платформы Молдове было предоставлено более 300 миллионов евро в кредитах и 80 миллионов евро в виде грантов для поддержки экономики.
Союзники также подтвердили свою поддержку усилий Молдовы по вступлению в Европейский Союз. Франция, Германия и Польша заявили о своей готовности содействовать укреплению обороны страны как на двусторонней основе, так и в рамках партнерства с ЕС.
Помощь Украине от Германии
Германия активно поддерживает Украину в сфере противовоздушной обороны. Берлин уже передал Украине три системы ПВО Patriot, которые способны эффективно перехватывать баллистические ракеты. Эти системы неоднократно запрашивались украинскими властями.
Кроме того, Германия поставляет Украине свои передовые системы ПВО IRIS-T, оснащенные инфракрасными сенсорами и имеющие дальность действия до 40 километров.
3 сентября агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Германия планирует передать Украине еще шесть дополнительных систем IRIS-T.
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