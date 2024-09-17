Бербок о целях России: Если Украина падет, Молдова будет следующей

Помощь Украине также способствует безопасности Молдовы. Поражение Украины может поставить Молдову под угрозу, и именно поэтому поддержка Киева так важна для региона.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношении Молдовы. Понятно, что больше всего людей здесь беспокоит то, что если Украина падет, то следующей страной на очереди будет Молдова", - подчеркнула она.

Бербок выступила на встрече в Кишиневе в рамках Платформы партнерства Молдовы, куда также приехали министры иностранных дел Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы. Платформа была создана Германией в 2022 году для укрепления экономики Молдовы и защиты ее от российской дезинформации.

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что война в Украине наносит серьезный ущерб молдавской экономике и затрудняет развитие страны.

"Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно препятствовать нашему экономическому развитию и будет препятствовать ему до тех пор, пока длится война", - заявила она.

В рамках Платформы Молдове было предоставлено более 300 миллионов евро в кредитах и 80 миллионов евро в виде грантов для поддержки экономики.

Союзники также подтвердили свою поддержку усилий Молдовы по вступлению в Европейский Союз. Франция, Германия и Польша заявили о своей готовности содействовать укреплению обороны страны как на двусторонней основе, так и в рамках партнерства с ЕС.