Помощь Украине расколола США: чего хотят избиратели Трампа

Разногласия между двумя партиями США по поводу внешней политики превратились в пропасть. Избиратели-республиканцы все чаще выступают против помощи Украине, свободной торговли и международных обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос The Wall Street Journal.

Среди всех избирателей, принявших участие в новом опросе, 49% поддержали продолжение помощи Украине, а 44% выступили против.

При этом 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для ее защиты от России, в то время как 79% республиканцев выступили против.

В течение 2023 и 2024 годов опросы WSJ показывали, что демократы чаще говорили, что США необходимо сделать больше для поддержки Украины, в то время как республиканцы говорили, что США и так делают слишком много.

В целом результаты опроса совпали с позициями лидеров партий. Бывший президент Джо Байден и демократы решительно поддержали оборону Украины, часто заявляя, что США будут делать это "столько, сколько потребуется".

После прихода к власти Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и их союзники стали проявлять меньший интерес к тяжелому положению Киева, решив выступить посредником в прекращении войны с Россией вместо того, чтобы оказывать дальнейшую помощь Украине в ее обороне.

Пропасть между республиканцами и демократами

Разногласия между двумя партиями возникли после того, как на протяжении многих лет республиканцы придерживались все более изоляционистского взгляда на роль Америки в мире, в то время как демократы продолжали поддерживать международные альянсы.

Около 62% избирателей заявили, что постоянные размышления Трампа о расширении территории США за счет включения Гренландии и Канады представляют собой плохую идею. Только 25% сказали, что контроль был хорошей идеей и укрепил бы национальную безопасность и американскую экономику.

Среди республиканцев 51% назвали комментарии Трампа о территориальном расширении хорошей идеей, а 28% назвали их плохой идеей.

Еще один пример различий в ориентациях двух партий: 81% демократов в новом опросе высказались в пользу Организации Североатлантического договора по сравнению с 31% республиканцев.

Скептицизм республиканцев по поводу свободной торговли проявился, когда избирателей спросили, помогают или вредят тарифы экономике США. Около 77% республиканцев заявили, что тарифы помогают создавать рабочие места в США и приносят пользу, в то время как 93% демократов заявили, что они повышают цены и в основном являются негативным фактором.

Опрос проводился до большого спада фондового рынка, который произошел после того, как Трамп 2 апреля объявил подробности тарифов для большинства торговых партнеров США.

Незначительное большинство американцев поддержало сокращение иностранной помощи, 51% против 45%. Опять же, результаты резко разделились по партийной принадлежности: 92% республиканцев поддержали сокращения, а 85% демократов выступили против.

Эти результаты последовали за резким сокращением Агентства США по международному развитию Трампом и Илоном Маском, который возглавлял усилия администрации по сокращению бюджета. В последние годы США потратили около 1% федерального бюджета на иностранную помощь.

Опрос Wall Street Journal проводился среди 1500 зарегистрированных избирателей по телефону с 27 марта по 1 апреля. Погрешность выборки составляла плюс-минус 2,5 процентных пункта.