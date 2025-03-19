Американцы резко изменили мнение о помощи Украине после действий Трампа

Спустя три года после начала российско-украинской войны 46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в декабре, и является новым максимумом с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Gallup.

В то же время сократилась доля тех, кто считает, что США делают слишком много (30%) или недостаточно (23%) для Украины.

До сих пор самый высокий процент американцев, которые считали, что США делают недостаточно для помощи Украине, составлял 38%, первом опросе Gallup по этому вопросу в августе 2022 года. Однако вскоре мнение изменилось на фоне критики со стороны некоторых лидеров-республиканцев относительно объема помощи, которую США оказывали Украине для ведения войны.

Теперь, когда президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом, картина снова изменилась, и предпочтение американцев большему участию США значительно превосходит другие мнения.

Последние результаты получены в ходе опроса Gallup, проведенного 3-11 марта после спорной встречи 28 февраля в Овальном кабинете между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая закончилась тем, что Зеленский внезапно покинул Белый дом.

Встреча, на которой планировалось обсудить потенциальную сделку, касающуюся минеральных ресурсов Украины, и заложить основу для прекращения огня с Россией, в конечном итоге закончилась неудачей и привела к тому, что администрация Трампа приостановила обмен разведданными и военную помощь Украине 3 марта. Однако после того, как Украина согласилась на 30-дневное временное соглашение о прекращении огня 11 марта, помощь США и обмен разведданными возобновились.

Поддержка помощи Украине в возвращении территорий превышает 50%

Опрос также выявил пятипроцентный рост доли американцев, которые считают, что США должны продолжать поддерживать Украину в возвращении ее территории, даже если это потребует длительного участия (53%), а не прекращать конфликт как можно быстрее, даже если это означает уступку территории России (45%).

Мнения изменились по сравнению с декабрем, когда 50% хотели быстрого окончания войны, что является самым высоким показателем в тенденции этого настроения, а 48% поддерживали сохранение участия. До этого большинство в диапазоне от 55% до 66% выступали за помощь Украине в возвращении ее территории.

Администрация Трампа настаивает на скорейшем прекращении войны, хотя неясно, будет ли это означать, что Россия сохранит за собой территории, на которые она претендует в ходе боевых действий с 2022 года.

Разрыв в предпочтениях партий относительно прекращения войны достиг нового максимума в 60 пунктов: поддержка республиканцев идеи скорейшего окончания войны осталась на уровне 77% с декабря, а поддержка демократов снизилась на 13 пунктов до 17%.

Большинство демократов (82%) и независимых избирателей (54%), но только 22% республиканцев поддерживают войну до возвращения Украиной утраченных территорий.

Ситуация на поле боя

Когда дело доходит до того, какая сторона выигрывает войну, большинство американцев неизменно говорят, что ни одна из сторон не выигрывает с июня 2023 года, когда Gallup начал задавать этот вопрос, включая 63% в текущем опросе. Еще 26% взрослых американцев говорят, что сейчас выигрывает Россия, это самый высокий показатель за всю историю, в то время как стабильные 10% считают, что выигрывает Украина.

Ранее во время войны американцы были более склонны говорить, что выигрывает Украина, а не Россия, но в течение последнего года мнения изменились.

Американцы обеспокоены тем, что Россия нарушит условия сделки

Опрос также замерял обеспокоенность американцев относительно потенциальной сделки о прекращении войны и выявил, что 79% американцев "очень" или "в некоторой степени" обеспокоены тем, что Россия нарушит условия любого мирного соглашения, включая 52%, которые очень обеспокоены.

Еще семь из десяти взрослых американцев обеспокоены тем, что соглашение будет слишком выгодным для России. Напротив, гораздо меньше обеспокоенности вызывает то, что Украина нарушит соглашение (26%) или получит слишком выгодные условия (20%).

Более четырех из десяти американцев (43%) обеспокоены тем, что НАТО будет вести переговоры по соглашению без значимого участия США, что казалось возможным после встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, но теперь, когда Украина и США снова ведут переговоры, это кажется менее вероятным.

Американцы готовы отправить оружие, если Россия нарушит соглашение

На вопрос о том, что бы они хотели, чтобы сделали США, если бы Россия нарушила условия соглашения, 64% американцев ответили, что они бы поддержали отправку дополнительного оружия и военных поставок в Украину. Однако поддержка авиаударов США по российским военным объектам в Украине (42%) или отправки наземных войск США для поддержки Украины (30%) намного ниже.

Итоги

Как отмечают социологи, мнения американцев о войне России и Украины существенно изменились за последние три месяца после инаугурации Трампа и изменения политики США в отношении Украины. Новый максимум - 46% американцев, включая подавляющее большинство демократов и почти половину независимых, теперь считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины. Несмотря на партийные разногласия, незначительное большинство американцев теперь поддерживают продолжение поддержки США в деле помощи Украине в возвращении утраченных территорий, что переломило тенденцию 2022-2024 годов к поиску более быстрого окончания войны.

"Заглядывая вперед, этот рост общественного предпочтения более активного участия США может заставить администрацию Трампа пересмотреть свою политику в отношении Украины, особенно если Россия нарушит потенциальные соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении Gallup.