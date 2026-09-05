Помощь Украине под вопросом? Кандидаты в президенты Франции публично поссорились

Публичный конфликт между французскими политиками разразился после заявления вице-президента "Национального объединения" Луи Алио.

Он сообщил, что Ле Пен хочет "перекрыть кран" финансовой и военной помощи Украине.

На эти слова мгновенно отреагировал экс-премьер Франции и кандидат в президенты от правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп.

"Перекрыть кран" Украине - значит служить России. Ослабление Украины, к которому стремится Марин Ле Пен, представляет угрозу безопасности Европы и Франции. Я сделаю все, чтобы это предотвратить", - пообещал он.

После этого Ле Пен набросилась на своего оппонента с обвинениями, в том числе касательно результатов его работы в правительстве. Она назвала их "жалкими".

Она также напомнила, что в период его премьерства российского диктатора Владимира Путина принимали во Версальском дворце, а затем в форте Брегансон.

На этом фоне лидер ультраправых решила повторить свою позицию по войне РФ против Украины.

"С момента российской агрессии против Украины я призываю Францию срочно созвать обширную конференцию за мир, чтобы способствовать не продолжению кровопролития, а дипломатическому урегулированию этой ужасной войны", - заявила Ле Пен.

Филипп в ответ обвинил Ле Пен в чрезмерной приверженности позиции Кремля и напомнил о ее прошлых заявлениях относительно России.

Филипп отметил связях лидера "Национального объединения" с Россией, назвав ее "голосом слабости и преступного подстраивания под Кремль".

"Вы выступили против поставок оружия Украине и санкций против Москвы. Если бы вас избрали, Украину уже давно бы бросили. Вы можете переписать свои речи о России, но никому не удастся забыть о ваших связях с Россией", - подчеркнул политик.