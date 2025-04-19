Помощь под угрозой. У Трампа не планируют новых поставок оружия Украине, - NYT

обычно это касается того, что он получает, а не того, что он планирует дать.

Переговоры по войне в Украине

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп взялся за переговорный процесс по урегулированию войны РФ против Украины. В Саудовской Аравии прошли два раунда переговоров Украины и США, а также Вашингтона и Москвы.

После обсуждений Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, Москва продолжает атаки на энергетику Украины. Так, на этой неделе РФ атаковала производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области.

На днях Трамп выдвинул российскому диктатору Путину ультиматум о всеобъемлющем прекращении огня и заявил, что ждет ответ от России уже на этой неделе.

Также госсекретарь США Марко Рубио пригрозил, что США могут выйти из переговоров, если не будет заметно прогресса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.