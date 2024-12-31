Помощь для переселенцев от ООН: кто может получить в 2025 году

Украинцы, пострадавшие в результате войны, могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В частности, речь идет о денежной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
На выплаты могут рассчитывать ВПЛ в течение шести месяцев с момента перемещения, люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий, и люди, вернувшиеся к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.
Однако не все лица из выше названных категорий могут получить помощь от ООН.
Главные критерии:
Также переселенцы должны соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 гривен на одного члена семьи.
Размер помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины и покрывает трехмесячный период. ВПЛ могут получать 3600 гривен для каждого члена домохозяйства.
Больше о том, куда обращаться для оформления помощи от Агентства ООН по делам беженцев по регионам - можно узнать по ссылке.
Внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь от государства. Сумма ежемесячной помощи для взрослых составляет 2 тысячи гривен, а для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.
В начале года правительство изменило условия начисления выплат, чтобы их могли получать только уязвимые категории населения. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.