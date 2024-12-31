Помощь для переселенцев от ООН: кто может получить в 2025 году

На выплаты могут рассчитывать ВПЛ в течение шести месяцев с момента перемещения, люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий, и люди, вернувшиеся к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Однако не все лица из выше названных категорий могут получить помощь от ООН.

Главные критерии:

семья, которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

или/и семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

или/и семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций.

Также переселенцы должны соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 гривен на одного члена семьи.

Размер помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины и покрывает трехмесячный период. ВПЛ могут получать 3600 гривен для каждого члена домохозяйства.

Больше о том, куда обращаться для оформления помощи от Агентства ООН по делам беженцев по регионам - можно узнать по ссылке.