Помощь одинокой матери или отцу: сколько начисляют на ребенка и как получить выплаты
Отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка, имеют право на назначение социальной помощи. Ее размер зависит от дохода семьи за последние полгода перед подачей документов на выплаты.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook рассказывает, какие выплаты предусмотрены для одиноких родителей.
Кто имеет право на получение помощи
На данную социальную выплату могут претендовать:
- одинокие матери, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или запись об отце осуществлена по указанию матери
- одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка / документе о рождении (усыновлении) отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) осуществлена по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка
- мама (отец) детей в случае смерти второго родителя (при условии неполучения пенсии по потере кормильца или социальной пенсии)
В украинском законодательстве не закреплено понятие "одинокий отец", но Верховный Суд позволяет применять это понятие по аналогии с "мать-одиночка".
Этот статус человек может получить, если:
- не состоит в браке
- воспитывает и содержит ребенка без участия другого родителя
При этом, если человек впоследствии женится, то он не теряет этот статус в отношении ребенка, рожденного до брака. Разве что, если новый муж или жена усыновили ребенка.
При каких условиях оказывают помощь
Размер пособия, назначаемого на детей, зависит от доходов семьи за предыдущие 6 месяцев перед днем обращения.
Пособие предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
Если у семьи не было доходов за последние полгода перед обращением о выплатах, то максимальный размер помощи в 2024 году составит:
- на ребенка до 6 лет - 2 563 грн
- на ребенка от 6 лет до 18 лет - 3 196 грн
- на ребенка от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) - 3 028 грн
Важно учесть, что социальные выплаты ВПЛ или им подобные не учитываются к доходу семьи при начислении помощи.
Как оформить выплаты и насколько их дают
Чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление в ЦНАП/органы соцзащиты/исполнительного органа сельского, поселкового совета по месту жительства. Или же отправить заявление по почте или онлайн на портале "Дія".
Помощь назначают на 6 месяцев с даты обращения. Каждые 6 месяцев нужно снова подавать заявление и пакет документов, чтобы продлить выплаты.
Читайте также о том, кто из украинцев может получить выплаты ко Дню Независимости.
Ранее мы писали о том, кто и как может получить денежную помощь от ООН.