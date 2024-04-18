Помощь Харьковской области. ОККО передает 70 000 литров горючего для критической инфраструктуры региона

70 тысяч литров горючего для работы генераторов на объектах критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области передала местной областной военной администрации сеть ОККО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра Юлию Свириденко.

"Сеть автозаправочных комплексов OKKO выделяет 70 тыс. литров топлива для области. Топливо передадут Харьковской областной военной администрации. Оно будет направлено на поддержку бесперебойной работы генераторов на объектах критической инфраструктуры региона. Спасибо OKKO, что так оперативно откликнулись на призыв поддержать Харьков", - отметила Юлия Свириденко.

Первая вице-премьер поблагодарила бизнеса, который готов подать руку поддержки, когда это необходимо.

"Россияне обстреливают город и область из всех возможных типов вооружения. С начала года для ударов по Харьковщине применили более 300 управляемых авиабомб. Люди сутками сидят без света. Бизнес либо простаивает, либо работает на генераторах, покупая тоннами топливо. Но Харьков держится. Спасибо всем неравнодушным. Спасибо бизнесу, который готов. Вместе мы сильнее", - подчеркнула она.

Как известно, с марта Харьковский регион испытывает особо интенсивные обстрелы врага и недостаток электроэнергии, а значительная часть предприятий, поддерживающих жизнеобеспечение Харьковской области вынуждена перейти на использование генераторов, а это в свою очередь требует постоянного пополнения запасов горючего.

Как сообщалось, ОККО помогает горючим наиболее пострадавшим в результате военных действий регионам.

В 2023 году компания оперативно помогла горючим на 10 миллионов гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, до этого - 200 тысяч литров горючего предоставила для восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда городов Киевской области - Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Бородянки после деокупации.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска часто обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы с начала масштабного вторжения России в Украину.

Как рассказывал председатель ОВА, за прошедшие сутки, 14 апреля, артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковской области.

В ночь на 14 апреля россияне ударили по Харькову "Шахедами". Целью оккупантов была критическая инфраструктура. Воздушные силы ВСУ отмечали, что ночью россияне выпустили по Харьковской области 10 дронов-камикадзе, их все сбили.

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