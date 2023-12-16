Помощь ЕС для Украины. У Зеленского назвали три способа обойти вето Орбана на 50 млрд евро

По словам Жовква, лидеры стран ЕС отложили вопрос о выделении помощи Украине до января, однако, отметили, что волноваться не стоит.

Жовква рассказал, что один из способов получить средства - это общий бюджет ЕС. То есть это потребует изменений в их бюджет.

"Это самый простой и логичный", - отметил заместитель.

Второй вариант, который готовят наши партнеры - возможность выделить средства путем двусторонней помощи.

"То есть остальные 26 государств будут это делать не из бюджета ЕС", - пояснил он.

И третий, альтернативный вариант, на первое время - это макрофинансовая поддержка.

Так, по словам Жовква, с нами работала Еврокомиссия.

50 млрд евро для Украины

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро к 2027 году. 14 декабря лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу во время саммита Евросовета.

В результате Венгрия ветировала решение, остальные 26 стран его поддержали. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение о 50 млрд евро уже принципиально принято. И в январе должно состояться завершение всех юридических процедур.

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