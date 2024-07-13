Помощь беженцам. В польских школах готовятся к большому количеству украинских детей

Ассистенты будут помогать украинским ученикам

Министерство образования Польши готовит межкультурных помощников, чтобы помочь большему числу украинских учеников, которые начнут обучение в сентябре.

"Мы делаем все возможное, чтобы польские школы были максимально готовы принимать украинских учеников", - рассказала министр образования Барбара Новацка.

По словам чиновницы, сейчас в польских школах учится около 100 тыс. детей-беженцев, но вне системы образования могут находиться еще от 70 до 180 тыс. украинских детей.

"Польские учителя очень ответственно отнеслись к задаче во время кризиса беженцев. Я знаю, что так бы они поступили и сейчас, но мы хотим их поддержать, поэтому учим и готовим межкультурных помощников", - добавила министр.

С 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым украинские дети-беженцы обязаны посещать школу, чтобы родители получали на них ежемесячное пособие в 800 злотых (приблизительно 8000 грн). До сих пор многие украинские дети оставались вне польской системы образования, учась дистанционно с украинскими учителями.

"Нам пришлось принять это тяжелое решение, чтобы ввести обязательное образование. Эти дети четыре года учатся онлайн – сначала из-за пандемии, а затем из-за войны. Мы как государство обязаны обеспечить качественный уровень образования. Мы не можем допустить, чтобы дети не умели читать и писать", – объяснила Барбара Новацка.

Фото: Обучение украинских детей (gettyimages.com)

Как записать ребенка в польскую школу

Польские эксперты считают, что большинство украинских беженцев будут отправлять их в польские школы, чтобы не потерять выплаты на детей. Тех, кто этого не сделает, штрафовать не будут, хотя такое наказание предусмотрено для поляков.

Чтобы записать ребенка, нужно подать заявление директору школы. Класс (год обучения) определяется на основании документов, выданных зарубежной школой, а в случае отсутствия таких документов – по декларации родителей об общем количестве лет обучения за границей.

скачать шаблон декларации об общем стаже обучения ученика в системе образования Украины можно здесь.

скачать справку о посещении студентом из Украины подготовительного отделения можно здесь.

право на продолжение обучения учащихся в системе образования Украины можно найти здесь.

Если не удается найти школу со свободными местами, необходимо обратиться в местное управление.