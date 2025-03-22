Пособие по безработице. Как украинцам за границей подтвердить стаж, чтобы получить выплаты

Как получить подтверждение стажа и сколько длится процедура

"Соглашения о социальном обеспечении с рядом стран Украина подписала еще

в течение 2001-2012 годов, однако именно с началом полномасштабного вторжения специалисты службы занятости все чаще работают с такими запросами мигрантов", - отмечают в службе.

Украинцам для получения справки о страховом стаже нужно направить официальный запрос на электронную почту: 17@es.dcz.gov.ua.

"Обращения рассматриваются и решаются в срок не более 1 месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, - безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их получения", - объясняют в службе занятости.

Если в месячный срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно,

руководитель соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации устанавливают необходимый срок для его рассмотрения, о чем сообщают заявителю. Общий срок рассмотрения обращения не может превышать 45 дней. Но по обоснованному письменному требованию гражданина срок рассмотрения может быть сокращен.

"Чаще всего для подтверждения страхового стажа на случай безработицы,

приобретенного в Украине, в службу занятости обращаются украинцы, которые

находятся в Польше, Эстонии и Латвии. С начала 2025 года уже поступило 83 таких запроса. Из Польши получили 64 запроса, Эстонии -16, Латвии - 3", - говорят в ведомстве.

Какие нюансы следует учесть украинцам, которые подают запрос из разных стран

В Польше украинцам для получения пособия по безработице надо предоставить местной службе занятости справку в формуляре UA/PL "Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице", подтверждающую стаж, приобретенный в Украине.

В Эстонии выплаты украинцам предоставляет местная страховая касса по безработице. Случаи рассматривают индивидуально. Аналогичная система действует и в Латвии. Необходимая информация предоставляется в ответ на официальные запросы от соответствующих органов этих стран.

При подаче запроса на подтверждение стажа следует предоставить:

имя и фамилию;

личный код (идентификационный номер, а при его отсутствии - номер паспорта, дата и место рождения);

дата начала и окончания приобретенного страхового стажа;

дата начала и окончания трудового периода (периодов) в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в статусе безработного;

время и основание прекращения последних трудовых отношений в соответствии с законодательством Стороны, подтверждающей данные (Украины);

название, адрес, номер телефона и другие контактные данные последнего работодателя;

выплачивались ли ранее, и когда, лицу пособие или возмещение по безработице.

В Болгарии для получения помощи по запросу компетентной стороны Государственная служба занятости предоставляет Справку "Справка о страховом (трудовом) стаже в Украине" (УКР/БГ 3).