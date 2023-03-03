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Помощь на 400 млн долларов: стали известные детали нового военного пакета от США

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США в пятницу, 3 марта, объявит об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, в который войдут в основном боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что помощь Украине станет главной темой встречи президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме в пятницу.

Как сообщили источники в четверг, пакет, как ожидается, будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для боевых машин Bradley, а также мостоукладчики для бронированных машин.

Оборудование будет финансироваться за счет президентских полномочий, в рамках которых Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Напомним, выступая перед журналистами ранее на брифинге, официальный представитель Белого дома Джон Кирби не назвал цену нового пакета помощи, заявив, что более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в начале марта направят Украине очередной транш финансовой помощи.

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