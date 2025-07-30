RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Помог сбежать экс-руководителю метро Киева: бывшему начальнику ТЦК объявили подозрение

Фото: подозрение получил бывший начальник ТЦК (npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Бывший начальник районного ТЦК и СП столицы получил подозрение. Его обвинили в помощи выехать за границу экс-начальнику "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Детали дела

Правоохранители установили, что экс-руководитель киевской подземки, который имел удостоверение об отсрочке от призыва, обратился к начальнику одного из районных ТЦК и СП города Киева за помощью.

"Согласно договоренностям, служащий должен был посодействовать изготовить документы о признании чиновника непригодным к военной службе с исключением его с воинского учета", - сообщили в полиции.

Для реализации схемы руководитель ТЦК привлек сообщников - председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК.

Они организовали фиктивное прохождение медосмотра для бывшего чиновника метрополитена, по результатам которого его признали непригодным к военной службе.

Уже после увольнения с должности экс-чиновник использовал поддельную справку ВВК и военный билет с ложными данными для пересечения границы через международный пункт пропуска.

Что грозит

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП.

Ему инкриминируют служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ), а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УКУ). Ему грозит до семи лет заключения.

Ранее полицейские объявили подозрения и другим участникам коррупционной схемы - председателю и секретарю ВЛК, а также работнику ТЦК.

Добавим что в полиции не называют фамилии бывшего руководителя метро, однако РБК-Украина ранее уже писало, что речь идет о Викторе Брагинском.

 

Фото: подозрение получил бывший начальник ТЦК (npu.gov.ua)

 

Подтопление метро в Киеве

Напомним, в декабре 2023 года в Киеве произошло подтопление станций метро "Демеевская" и "Лыбедская". В результате этого часть синей ветки метрополитена закрыли на ремонт.

По данным следствия, разрушение конструкций тоннеля продолжалось около 14 лет. Из-за сокрытия фактов критического состояния сооружения произошла авария.

23 июля 2024 года двум чиновникам метрополитена было вручено подозрение. В ноябре бывшему руководителю Киевского метрополитена Виктору Брагинскому тоже объявили подозрение по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

В декабре прошлого года Брагинский был объявлен в розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМетроПолиция Киева