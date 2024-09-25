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Помогал врагу наступать на Покровск. СБУ задержала предателя

Фото: СБУ задержала предателя, который помогал врагу наступать на Покровск (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области задержали очередного агент военной разведки Российской Федерации (РФ). Предатель шпионил за Силами обороны на Покровском направлении, где продолжаются жесткие бои.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Задержанный оказался работником местного горного предприятия, которого в июле дистанционно завербовала российская спецслужба. С тех пор он разведывал геолокации штабов, а также укрепрайонов Сил обороны. В частности обращал особое внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие специальные и боевые задачи. 

"Во время разведывательных вылазок агент вел себя как рядовой житель прифронтовой громады, который ездил на работу на местную шахту. Но в ходе таких поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и обозначал соответствующие координаты на Google-картах", - добавляет СБУ. 

Фото: СБУ задержала предателя, который помогал врагу наступать на Покровск (t.me/SBUkr)

Для связи с российской спецслужбой предатель использовал сначала анонимный аккаунт в популярном мессенджере, а позже перешел на коммуникацию со своим российским куратором через запрещенные соцсети России. 

Агент был разоблачен еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Во время обысков изъяли мобильный телефон и сим-карты. 

Что угрожает

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. 

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - пишет СБУ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове будут судить "блогера", который производил и распространял материалы, оправдывающие вооруженную агрессию России против Украины.

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