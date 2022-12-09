RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помогал уклонистам уехать за границу: в Хмельницкой области разоблачили экс-депутата

Фото: экс-депутат из Хмельницкой области переправлял ухилянцев за границу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Экс-депутат одного из районных советов Хмельницкой области за 6000 долларов помогал уклонистам выезжать из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины.

"В "стоимость" входило изготовление фиктивных документов по поводу непригодности к прохождению военной службы. Организатор надеялся обеспечить нужное решение путем воздействия на должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - отмечают в полиции.

В конце ноября мужчину разоблачили при получении 6000 долларов США. 7 декабря при процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, организовавшего незаконную схему переправки граждан призывного возраста через государственную границу Украины.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области задержали троих мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в Украине