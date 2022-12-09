Помогал уклонистам уехать за границу: в Хмельницкой области разоблачили экс-депутата

Экс-депутат одного из районных советов Хмельницкой области за 6000 долларов помогал уклонистам выезжать из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины.

"В "стоимость" входило изготовление фиктивных документов по поводу непригодности к прохождению военной службы. Организатор надеялся обеспечить нужное решение путем воздействия на должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - отмечают в полиции.

В конце ноября мужчину разоблачили при получении 6000 долларов США. 7 декабря при процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.