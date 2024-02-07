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Помогал россиянам минировать Харьковскую область. СБУ задержала предателя

Фото: СБУ задержала предателя, который помогал россиянам минировать Харьковскую область (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины задержала вражеского пособника, который сотрудничал с россиянами во время оккупации Харьковской области и помогал им минировать регион.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось 

"Злоумышленником оказался агроном местной фермы. После захвата Купянского района он помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей", - пишет СБУ. 

Таким образом враг минировал участки вокруг райцентра, в том же числе местные дороги, которыми пользовались гражданские. 

В частности предатель обеспечивал террористов фермерскими продуктами питания и дровами для обогрева захваченной школы, в которой они базировались. В частности "расквартировал" в собственном доме трех российских командиров. 

"Также злоумышленник требовал от своих коллег передавать захватчикам бетонные блоки и древесину для обустройства фортификационных сооружений. В случае отказа - угрожал заключением в российский застенок", - добавляет СБУ. 

После деоккупации района предатель "залег на дно", впрочем, позже СБУ установила его местонахождение и задержала. 

Что грозит 

Согласно ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины предателю грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины.

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