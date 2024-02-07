Помогал россиянам минировать Харьковскую область. СБУ задержала предателя

Что случилось

"Злоумышленником оказался агроном местной фермы. После захвата Купянского района он помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей", - пишет СБУ.

Таким образом враг минировал участки вокруг райцентра, в том же числе местные дороги, которыми пользовались гражданские.

В частности предатель обеспечивал террористов фермерскими продуктами питания и дровами для обогрева захваченной школы, в которой они базировались. В частности "расквартировал" в собственном доме трех российских командиров.

"Также злоумышленник требовал от своих коллег передавать захватчикам бетонные блоки и древесину для обустройства фортификационных сооружений. В случае отказа - угрожал заключением в российский застенок", - добавляет СБУ.

После деоккупации района предатель "залег на дно", впрочем, позже СБУ установила его местонахождение и задержала.

Что грозит

Согласно ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины предателю грозит до 12 лет тюрьмы.