Будут помогать преодолевать травму. Защитники Мариуполя проходят обучение во Львове

Это важный этап во внедрении в Украине системы посттравматического роста (ПТС) - подхода, который превращает травму в силу.

В программе участвуют семеро защитников, которые принимали участие в обороне Мариуполя и пережили российский плен. Они уже прошли собственный путь от выживания до восстановления и теперь готовятся профессионально поддерживать других воинов, гражданских и семьи пострадавших.

"Наши участники учатся оказывать кризисную поддержку, овладевают методами доказательной психотерапии, консультирования и ведения групп взаимоподдержки. Они делятся собственными историями, опытом восстановления и навыками самопомощи - чтобы дальше поддерживать других. Все это часть большей цели: создать сообщество специалистов, которые прошли через травму и знают, как помогать другим ее преодолевать. И, что важно, делать это по принципу "равный-равному", - рассказала директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

Эта инициатива должна стать основой для всеукраинской сети поддержки, которую планируют масштабировать на ветеранов, семьи пропавших без вести и гражданских, пострадавших от войны. Ведь посттравматический рост - это не только о лечении, а о создании новых смыслов после пережитого.

Обучение продлится несколько месяцев и завершится практическими сессиями. После этого выпускники смогут работать как инструкторы первого контакта, наставники в ветеранских сообществах и тренеры групп поддержки.