Общество Образование Деньги Изменения

Будут помогать преодолевать травму. Защитники Мариуполя проходят обучение во Львове

Фото: защитники Мариуполя проходят обучение во Львове, чтобы помогать преодолевать травму
Автор: Сергей Новиков

Во Львове, на базе Украинского католического университета, началось обучение первой группы защитников Мариуполя по программе подготовки инструкторов первого контакта.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает ОО "Сердце Азовстали" Рината Ахметова, которая развивает методологию ПТС в Украине и является партнером проекта.

Это важный этап во внедрении в Украине системы посттравматического роста (ПТС) - подхода, который превращает травму в силу.

В программе участвуют семеро защитников, которые принимали участие в обороне Мариуполя и пережили российский плен. Они уже прошли собственный путь от выживания до восстановления и теперь готовятся профессионально поддерживать других воинов, гражданских и семьи пострадавших.

"Наши участники учатся оказывать кризисную поддержку, овладевают методами доказательной психотерапии, консультирования и ведения групп взаимоподдержки. Они делятся собственными историями, опытом восстановления и навыками самопомощи - чтобы дальше поддерживать других. Все это часть большей цели: создать сообщество специалистов, которые прошли через травму и знают, как помогать другим ее преодолевать. И, что важно, делать это по принципу "равный-равному", - рассказала директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

 

Эта инициатива должна стать основой для всеукраинской сети поддержки, которую планируют масштабировать на ветеранов, семьи пропавших без вести и гражданских, пострадавших от войны. Ведь посттравматический рост - это не только о лечении, а о создании новых смыслов после пережитого.

Обучение продлится несколько месяцев и завершится практическими сессиями. После этого выпускники смогут работать как инструкторы первого контакта, наставники в ветеранских сообществах и тренеры групп поддержки.

Что известно о проекте "Сердце Азовстали"

Напомним, проект "Сердце Азовстали" был создан в 2023 году Ринатом Ахметовым для поддержки защитников Мариуполя и их семей. Организация уже поддержала более 7 тысяч защитников Мариуполя - лично или через членов семей.

Создана комплексная экосистема поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве и тому подобное.

