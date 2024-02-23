"Завербовал" сын-боевик: в Донецкой области задержана агентка РФ, которая охотилась на ВСУ
Правоохранители задержали осведомительницу РФ в Донецкой области. Женщину "завербовал" ее собственный сын-боевик "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности разоблачила еще одну российскую агентку, которая разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области", - отмечают в ведомстве.
Женщина пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелое вооружение ВСУ на Бахмутском направлении.
В зоне ее особого внимания были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня.
Также женщина собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки.
Передавала информацию сыну-боевику "ДНР"
Полученные сведения информатор мессенджером передавала своему сыну – боевику оккупационных группировок РФ, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.
Сотрудники СБУ задержали агентку РФ в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов. При обысках в квартире задержанной изъяли мобильный телефон с доказательствами.
По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница региона, которую в разведывательно-подрывную деятельность против Украины привлек собственный сын.
Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность, где скрыто фиксировала украинские объекты, а также расспрашивала "нужную" информацию во время общения с соседями.
Подозрение и возможность пожизненного заключения
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Недавние задержания СБУ
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Вчера правоохранители задержали российскую агентку ФСБ. Женщина "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом.
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