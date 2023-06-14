Помогала "Росатому" строить пять АЭС. СБУ разоблачила компанию в Киеве (фото)

СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному "Росатому" строить 5 АЭС в разных странах. До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве, а "Росатом" являлся ее главным заказчиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций", - говорится в сообщении.
Киевское бюро компании продолжило сотрудничество с российской компанией даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против "Росатома", использующего украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира.
Для этого была разработана схема обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные зарубежные фирмы.
При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей - подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС. То есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту".
При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн.
По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму около 42 млн гривен.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
5 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли, в том числе и против "Росатома". При этом, санкции против этой компании до сих пор не введены на международном уровне. При этом в начале мая Верховная рада Украины призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома". По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, Европейский союз не вводит санкции против "Росатома", поскольку у компании есть совместный бизнес с европейскими компаниями. Они, в частности, обслуживают атомных электростанций на территории Европы.
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