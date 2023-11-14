Помогала с псевдовыборами за "привилегии". В Винницкой области задержана коллаборантка

В Винницкой области задержана коллаборантка, которая в сентябре текущего года помогала Российской Федерации провести псевдовыборы на оккупированной части Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Что произошло

Во время псевдовыборов предательница обходила частные дома местных жителей и призывала их "проголосовать" за кремлевского "кандидата" в оккупационное "законодательное собрание Запорожской области России".

Чтобы собрать необходимое количество "голосов", предательницу сопровождали вооруженные оккупанты, которые угрожали людям автоматами в случае отказа участвовать в фейковом плебисците.

За сотрудничество коллаборантка получила 5 тысяч американских долларов в качестве денежного вознаграждения. В частности среди "привилегий" было свободное передвижение на временно захваченной части региона.

Предательница была задержана после ее поездки в Винницкую область, где она планировала спрятать заработанные деньги у родственников.

Фото: в Винницкой области задержана коллаборантка (ssu.gov.ua)

"По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница Черниговского района Запорожской области, которая после его захвата поддержала российских захватчиков. За это оккупанты предложили ей стать "секретарем" местного "избиркома РФ". Для "переквалификации" коллаборантку отправили в Россию на соответствующие курсы под названием "организация деятельности избирательной комиссии", - добавляет СБУ.

Что грозит предательнице

Коллаборантке сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас она находится под стражей, расследование продолжается.