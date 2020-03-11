Тест-системи для виявлення коронавірусу направили в 8 регіонів України

В Україні в 8 регіонів додатково направили німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чат-бота в Telegram "Коронавірус інфо" Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що тест-системи дозволяють прискорити процес проведення перевірки на COViD-19 шляхом тестування на місцевому рівні.

"Тести вже доставлені або буде доставлений найближчими днями в Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінницю, Київ, Рівне, Львів, Запоріжжя. Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей. Всі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на зараз Центр громадського здоров'я повністю справляється з тими зразками, що є.

Нагадаємо, 11 березня в Україні ввели карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі. Карантин триватиме у всіх областях з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу. Захворювання виявили 3 березня у чоловіка в Чернівцях. До цього інфікований перебував в Італії. При цьому Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.