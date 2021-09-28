Додаткові 33 млрд гривень: Рахункова палата виявила резерви у держбюджеті-2022

Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані у урядовому проекті державного бюджету на 2022 рік. Загалом можна збільшити доходи на 32,7 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати .

Як зазначається в повідомленні, збільшити доходи можливо за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 млрд грн; акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - 11,3 млрд грн; рентної плати за користування надрами для видобування природного газу - 1,2 млрд грн; власних надходжень бюджетних установ - 1 млрд грн.

У прес-службі нагадали, що дефіцит держбюджету становитиме 3,5% ВВП, що на 0,5 в.п. пункту більше від встановленої у Бюджетному кодексі межі. Державні запозичення становитимуть 30,7% фінансових ресурсів держбюджету. Таким чином, передбачене зростання дохідності державних запозичень (внутрішніх - до 11,7%, зовнішніх - 4,5%) призведе до збільшення видатків на обслуговування державного боргу.