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Додаткові 33 млрд гривень: Рахункова палата виявила резерви у держбюджеті-2022

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 11:51
Додаткові 33 млрд гривень: Рахункова палата виявила резерви у держбюджеті-2022 Фото: доходи держбюджету-2022 можна збільшити на 32,7 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані у урядовому проекті державного бюджету на 2022 рік. Загалом можна збільшити доходи на 32,7 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

Як зазначається в повідомленні, збільшити доходи можливо за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 млрд грн; акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - 11,3 млрд грн; рентної плати за користування надрами для видобування природного газу - 1,2 млрд грн; власних надходжень бюджетних установ - 1 млрд грн.

У прес-службі нагадали, що дефіцит держбюджету становитиме 3,5% ВВП, що на 0,5 в.п. пункту більше від встановленої у Бюджетному кодексі межі. Державні запозичення становитимуть 30,7% фінансових ресурсів держбюджету. Таким чином, передбачене зростання дохідності державних запозичень (внутрішніх - до 11,7%, зовнішніх - 4,5%) призведе до збільшення видатків на обслуговування державного боргу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 21 вересня представив у Верховній раді проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Доходи держбюджету-2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень.

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