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Додаткова плата при експорті струму матиме руйнівний вплив на економіку, - нардеп

Новини » Енергетика     07.02.2020 - 16:12
Додаткова плата при експорті струму матиме руйнівний вплив на економіку, - нардеп
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рішення НКРЕКП вкрай негативно вплине на економіку країни

Запровадження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) додаткової плати для експортерів електроенергії призведе до зупинення експорту струму з України та матиме вкрай негативний вплив на економіку країни. Про це заявила народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб, коментуючи затвердження НКРЕКП змін до Кодексу системи передачі під час засідання Нацкомісії.

"Це рішення буде мати вплив на експорт в нашій державі. Це рішення буде мати вплив на постачання валюти в нашу державу. Зміни створюють всі підстави для скорочення або навіть припинення експорту електричної енергії, це може привести до зниження валютної виручки", - сказала Гриб.

На її думку, затверджені НКРЕКП зміни призведуть до скорочення виробництва електроенергії в Україні та негативних процесів в енергетичній та суміжних галузях.

"Виробництво електричної енергії буде скорочуватися, не будуть проводитися ремонти енергетичного обладнання, що в свою чергу призведе до скорочення темпів розвитку або навіть занепаду суміжних з енергетикою галузей економіки, хімічної, металургійної, вугільної галузей. До вивільнення працівників та відтоку працездатного населення за кордон", - додала нардеп.

Також Гриб зазначила, що через ухвалення НКРЕКП такого рішення, ціна на електроенергію, яка експортується, зросте, і українські експортери не зможуть конкурувати на енергоринках Європи.

"Зміни до кодексу системи передачі призведуть до збільшення вартості електроенергії для експортерів електроенергії, що за своєю суттю є створенням економічного бар'єру доступу таких суб'єктів до енергетичних ринків Європи та порушенням принципу вільного переміщення товарів", - сказала Гриб.

Як писало РБК-Україна, Енергетичне співтовариство Європейського союзу та Європейська федерація торговців енергією звернулись до НКРЕКП з проханням не приймати зміни до Кодексу системи передачі в частині введення тарифу на передачу при експорті електроенергії, оскільки це суперечить європейській практиці та законодавству ЄС.

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