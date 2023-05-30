Доплаты военным и отпуска: Рада планирует урегулировать вопросы

"Почему за основу? Ну потому что по факту были замечания, что сами выплаты военным не возвращаются. И еще дискуссии по установлению уровня выплат", - написал депутат.

Что предлагают депутаты

Законопроект № 9342 был представлен только 29 мая большой группой депутатов во главе с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Основным смыслом проекта является обязательство Кабинета министров устанавливать порядок доплат военным в определенных Радой пределах.

В частности, предлагается:

предусмотреть во время действия военного положения ежемесячную выплату военнослужащим дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч гривен в порядке, размере и на условиях, установленном Кабинетом министров Украины, в том числе:

военнослужащим срочной военной службы - 6 000 гривен;

военнослужащим, получившим травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий, и зачисленным в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной военно-врачебной комиссией - 6 000 гривен;

курсантам высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки - 2 350 гривен.

Кроме того, предлагается предоставить возможность военнослужащим во время действия военного положения использовать часть ежегодного отпуска продолжительностью 30 календарных дней с возможностью разделения на части (на сегодняшний день - 10 календарных дней).

Доплаты военным

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Но в Раде решили не проходить все процедуры по этому закону и не направлять закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого создали рабочую группу для решения вопросов.

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