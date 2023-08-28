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В ДонОВА назвали количество детей, остающихся в прифронтовых районах

Донецкая область, Понедельник 28 августа 2023 05:03
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В ДонОВА назвали количество детей, остающихся в прифронтовых районах Фото: эвакуация детей в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области в населенных пунктах прифронтовых районов, которые подвергаются российским обстрелам, в настоящее время остается 89 детей. В ближайшее время их планируют эвакуировать.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона "Єдині новини".

Чиновник отметил, что речь идет о населенных пунктах вдоль линии фронта в Краматорском и Бахмутском районах, где "все службы упорно работают на самых горячих направлениях".

Также руководитель ОВА напомнил, что решением правительства от марта этого года в Донецкой области была одобрена принудительная эвакуация детей из-за сложной обстановки с безопасностью в связи с постоянными российскими ударами по населенным пунктам этого региона в прифронтовой зоне.

Кириленко добавил, что с родителями проводятся очень сложные уговоры, чтобы те согласились выехать с детьми.

"Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасных последствиях пребывания под обстрелами. Если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об административной и уголовной ответственности", - сказал глава ОВА.

Эвакуация детей в Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

В связи с ситуацией местных жителей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним также, что 5 августа в ходе заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

Уже в середине августа в Донецкой ОВА сообщили, что планируют эвакуировать из "горячих точек" 388 детей с семьями в принудительном порядке.

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