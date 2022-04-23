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"Доносити сигнали Кремля". У Путіна хочуть повернути інститут політруків, - "Комерсант"

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Адміністрація президента Росії рекомендує впровадити в міністерствах, відомствах і держкомпаніях інститут заступників керівників з інформаційно-політичної роботи. Тобто фактично повернути радянську практику формування єдиного смислового та інформаційного поля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

За даними джерел видання, основними завданнями нових політруків стануть вибудовування внутрішніх комунікацій для інформування працівників про внутрішньополітичну порядку, а також моніторинг настроїв у колективах.

За словами одного зі співрозмовників, ідея з'явилася після того, як у ряді відомств виявили проблеми з лояльністю до нинішнього курсу російської влади. У підсумку було прийнято рішення повернутися до радянської практики формування "єдиного смислового та інформаційного поля у відомствах".

Як пише "Комерсант", в умовах війни проти України дана ідея отримала новий поштовх. Джерела видання, описуючи роботу таких заступників з інформаційно-політичної роботи, використовують слова "політруки" та "кадровики". Але їхня робота не буде зводитися тільки до політінформацій.

Передбачається, що через нову систему співробітникам міністерств і відомств усіх рівнів будуть роз'яснювати їх завдання, загальнодержавну політику, а також доводити потрібні для Кремля сигнали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з російських шкільних підручників з історії намагаються максимально прибрати згадки про Україну та Київ там, де це можливо.

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