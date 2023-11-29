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Дочь Путина будет заниматься расширением влияния РФ среди стран Африки, - Bloomberg

Среда 29 ноября 2023 21:02
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Дочь Путина будет заниматься расширением влияния РФ среди стран Африки, - Bloomberg Архивное фото: Екатерина Тихонова (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия хочет расширить свои связи со странами Африки и поможет ей в этом дочь российского диктатора Екатерина Тихонова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Должностные лица примерно из трех десятков африканских стран были приглашены в Москву в следующем месяце для встречи с российскими ИТ-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на улучшение управления", - говорится в материале.

Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с Фондом "Национальное интеллектуальное развитие", генеральным директором которого является младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.

Путин расширяет свое присутствие в Африке, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять влиянию санкций США и Европы. Встреча африканских чиновников в России является частью информационно-пропагандистского проекта под названием "Программа обмена знаниями в области электронного управления", который фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.

Чем еще занимаются дочери Путина

Вчера стало известно, что Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", возглавляемый дочерью российского диктатора Тихонова, стал совладельцем крупнейшего производителя дронов в РФ.

Ранее СМИ сообщали, что научные работы старшей дочери российского диктатора Марии Воронцовой продолжают публиковать в журналах США и Швейцарии. Это происходит, несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины.

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