Дочь Медведчука учится в элитном московском вузе, ее дважды не смогли отчислить, - СМИ

Дочь Виктора Медведчук, крестным отцом которой является российский диктатор Владимир Путин, учится в элитном вузе в Москве. Ее дважды хотели отчислить, но не смогли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Издания установило, что семья нардепа-предателя Виктора Медведчука живет в Москве. Его 19-летняя дочь Дарья переехала в российскую столицу еще в 2021 году.

По данным СМИ, дочь Медведчука поступила в Высшую школу экономики (ВШЭ). Об этом свидетельствует приказ о зачислении Медведчук и еще двух украинцев на одну из самых востребованных специальностей факультета - "управление бизнесом" по особой процедуре для иностранцев.

При этом сам кум Путина в начале 2022 года рассказывал, что его дочь поступила в Женевский университет и планировала уехать в Швейцарию, но ее визу аннулировали за два дня до учебы.

Так, вместе с Медведчук в ВШЭ поступили Даниил Косовский и Валентина Шуст. Первый является сыном протоиерея УПЦ Московского патриархата, а вторая - дочь бывшего главы инвестиционной компании "Укркапитал".

Издание узнало, что во время летней сессии все трое пропустили сдачу одного и того же экзамена. Они трижды пытались предоставить справки о нетрудоспособности, однако в медучреждениях заявляли о подлинности. Источники во ВШЭ заявляют, что по процедуре студентов в таком случае должны отчислять.

После того, как приказ об отчислении был готов, администратору учебного офиса начали поступать звонки с угрозами. Позже менеджер учебного процесса сообщила, что ей позвонил проректор вуза.

Однако даже несмотря на это, украинцам не удалось сдать летнюю сессию. Это тоже является причиной отчисления. Студентам направили соответствующие уведомления. Спустя некоторое время в учебный офис пришли мужчина и женщина "бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами". Они принесли справки о переводе Шуст и Косовского в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), а также алкоголь и конфеты.

При этом Дарье Медведчук во ВШЭ разрешили написать мотивационное письмо и учиться дальше.

"Судя по внутреннему расписанию ВШЭ, Дарью Медведчук дважды не удалось отчислить из вуза: она по-прежнему числится студенткой Высшей школы экономики. Учится Медведчук все так же, занимая место в конце рейтинга успеваемости учащихся факультета", - говорится в материале.