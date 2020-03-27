Донецьку і Луганську області закриють на в'їзд з інших регіонів

У зв'язку з коронавірусом в Україні з 28 березня буде обмежений в'їзд в Донецьку і Луганську області з боку інших регіонів країни. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що для протидії поширенню коронавірусу з 28 березня вводиться обмеження на перетин лінії проведення операції Об'єднаних сил з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Дозвіл на виїзд і в'їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам і транспортних засобів, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону. Просимо ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко не виключив закриття столиці на в'їзд і виїзд. Він додав, що рішення буде прийматися, виходячи з ситуації з коронавірусом.

Відзначимо, раніше стало відомо, що поліція заблокувала село Тинне Сарненського району Рівненської області через спалах коронавірусу. У цьому селі інфекцію виявили у дев'яти осіб, одна з хворих померла.

