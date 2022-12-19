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В Донецке вечером прозвучала серия взрывов

Фото: в Донецке вечером прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 19 декабря, поздно вечером прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

Судя по комментариям очевидцев, взрывы прозвучали в Калининском районе областного центра. На видео видно, что взрывы происходили один за одним. Никаких подробностей о последствиях произошедшего не сообщается.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 18 декабря, вечером во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Так называемые "местные власти" говорят об обстреле.

Кроме того, вчера днем в Донецке также сообщали об обстреле. Под атаку попал район стадиона "Донбасс Арена" и не только.

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ДонецкОбстріл