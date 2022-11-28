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В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (видео)

Фото: в Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Сейчас над городом наблюдается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации жителей, пожар произошел в Ленинском районе города после "прилета".

Еще несколько кадров с густым дымом в небе публикуют местные Telegram-каналы.

Напомним, ранее украинские военные нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область), где находились десятки оккупантов.

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ДонецкПожар