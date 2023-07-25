В Донецке раздались взрывы: сообщают о "прилете"

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 25 июля. Местные сообщают о "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Взрывы слышали в разных районах Донецка. В то же время в центре города после "бавовны" виднеется клуб дыма.

Местные также сообщают о "прилетах" возле Центральной клинической городской больницы №1 им. Вишневского.

Между тем местные пророссийские телеграммы-каналы сообщают, что снаряды якобы "прилетают друг за другом".

Ситуация в Донецке

Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Кроме того, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке сообщали о мощных взрывах. После эффективного огневого влияния свое существование прекратил очередной склад россиян в Макеевке.

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