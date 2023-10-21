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В Донецке прогремели взрывы в одном из районов

Фото: в Донецке прогремели взрывы 21 октября (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы прогремели во временно оккупированном Донецке в субботу, 21 октября. Их эпиценторм стал Калининский район.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: соцсети, Telegram-канал гаулятора города Алексея Кулемзина.

"В результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля", - рассказал гауляйтер.

В соцсетях пишут, что "серьезные прилеты" произошли в районе "Мотеля" не случайно. Там находится военная часть и места расположения российских оккупантов. 

Кроме того, в Интернете уже "гуляют" фото и видео с места взрывов в Донецке.

Обстрелы Донецка

Временно оккупированный Донецк был захвачен российскими войсками в 2014 году и постоянно находится под обстрелами. Оккупанты сами атакуют город. Например, в сентябре из-за атаки Донецка, который захвачен российскими войсками с 2014 года, пострадали более 10 человек, а 6-летняя девочка погибла.

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Донецквибухи