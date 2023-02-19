В Донецке "прилеты": повреждена прокуратура и казарма военных РФ

"Вчера смаковать запуски "Калибров" по мирным городам Украины, а уже через 15 часов ныть, что вдруг какой-то "хлопок" посетил российскую казарму в центре Донецка", - заметил Андрющенко.

Сегодня в результате обстрела по Донецку было повреждено здание прокуратуры и общежитие, которое военные РФ использовали в качестве казармы.

"Обратите внимание при этом на место поражения. Собранные койки, никакого намека на гражданскую жизнь", - подчеркнул советник.