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В Донецке сообщают о "прилетах", поднимается густой дым (видео)

Иллюстративное фото: в Донецке сообщают о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Донецке сообщают о "прилетах" в Киевском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Местные сообщают, что под атаку якобы попал район ТРЦ "Донецк Сити".

В сети уже появились видео из Донецка, где видны густые клубы дыма.

Telegram-канал "Новости Донбасса" сообщает, что в результате обстрела района "Донецк Сити" пострадали более 10 человек, шестилетняя девочка погибла в больнице.

 

Фото: в Донецке сообщают о "прилетах" (t.me/novynydonbas)

Кроме того, из-за обстрела Петровского района ранения получили двое мужчин 1968 и 1961 годов рождения. А в поселке Александровка ранены две женщины 1970 и 1991 годов рождения.

Взрывы в Донецке

Напомним, что россияне захватили Донецк в 2014 году. В последнее время в городе часто сообщают о "бавовне".

В частности, 30 августа был атакован центр Донецка. Местные сообщали о "прилетах" в двух ЖК.

В 27 августа в окрестностях Донецка также раздавались многочисленные взрывы. 23 августа взрывы прогремели в центре города, а 14 августа сообщалось о "прилете" по оккупантам в районе завода "Топаз".

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ДонецкВзрыв