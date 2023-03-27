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В Донецке сообщили о сильном "прилете", над городом клуб дыма (фото, видео)

Фото: в Донецке сообщили о сильном "прилете" (t.me/itsdonetsk)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Донецке сегодня громко. Местные сообщают о "прилете" в районе детской больницы, нам городом виднеется густой столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"В Донецке - сильный "прилет" в районе детской больницы в Калининском районе", - пишет местное издание.

Пока детали ситуации не известны, но в сети активно распространяются кадры с места вероятного "прилета".

Фото: в Донецке сообщили о сильном "прилете" (t.me/itsdonetsk)

Напомним, ранее мы писали, что на Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке - повреждены гостиница и здание суда.

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Донецк