В Донецке горит ТЦ, в сети пишут о якобы "прилетах" (фото, видео)

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 16 августа, прогремели взрывы. Известно, что в торговом центре "Галактика" вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети сообщают, что якобы в Донецке были "прилеты". В городе были слышны звуки взрывов.

Местные жители в социальных сетях публикуют кадры мощного пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Галактика" в Петровском районе Донецка. На видео и фото можно увидеть, что над городом поднимается черный дым. Он виден из разных районов оккупированного Донецка.

В сети отмечают, что российские оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из жилого микрорайона, в котором находится ТЦ "Галактика".

Также добавим, что ТЦ "Галактика" - это бывшие магазины сети "Эпицентр", захваченные захватчиками с начала оккупации части Донбасса. Торговый центр, вспыхнувший в Донецке 16 августа, находится на трассе из Курахово в Донецк.