RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецькій області заборонили продаж алкоголю

Фото: у Донецькій області запровадили "сухий закон" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецькій області на час воєнного стану заборонено продавати алкогольні напої. Місцева влада зазначає, що "сухий закон" допоможе убезпечити мирне населення під час збройної агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Відповідне розпорядження підписав начальник штабу - перший заступник Командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.

"Заборона на продаж алкоголю допоможе покращити стан громадської безпеки та порядку в області... Алкоголь зараз - це невиправданий ризик для кожної окремої людини та суспільства в цілому", - йдеться у повідомленні.

Контролювати дотримання нових правил будуть представники військових адміністрацій та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Києві з 1 квітня відновили частковий продаж алкоголю. Заборона на торгівлю міцними напоями діяла з 1 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниДонецька область