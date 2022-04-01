У Донецькій області заборонили продаж алкоголю

У Донецькій області на час воєнного стану заборонено продавати алкогольні напої. Місцева влада зазначає, що "сухий закон" допоможе убезпечити мирне населення під час збройної агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Відповідне розпорядження підписав начальник штабу - перший заступник Командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.
"Заборона на продаж алкоголю допоможе покращити стан громадської безпеки та порядку в області... Алкоголь зараз - це невиправданий ризик для кожної окремої людини та суспільства в цілому", - йдеться у повідомленні.
Контролювати дотримання нових правил будуть представники військових адміністрацій та органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, у Києві з 1 квітня відновили частковий продаж алкоголю. Заборона на торгівлю міцними напоями діяла з 1 березня.
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