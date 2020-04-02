У Донецькій області затримали екс-бойовика батальйону "Призрак"

У Донецькій області правоохоронці затримали колишнього бойовика так званого батальйону "Призрак", який діяв у складі незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними поліції, оперативники карного розшуку спільно з СБУ затримали 43-річного жителя Костянтинівки, який у 2014 році був учасником незаконного збройного формування "Призрак".

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що екс-бойовик приховував схрон зі зброєю та боєприпасами у Попаснянському районі Луганської області. Зі схрону було вилучено автомат АК-74 калібру 5,45 мм та близько 200 набоїв до нього, гранати Ф-1 та РГ-42.

Зараз вирішується питання про обрання колишньому бойовику запобіжного заходу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха військовослужбовці Нацгвардії затримали учасника російських незаконних збройних формувань. Бойовика виявили під час перевірки одного з пасажирських автобусів.

Також РБК-Україна писало, що нацгвардійці затримали бойовика російських НЗФ при спробі перетнути блокпост поблизу населеного пункту Городище в Луганській області.