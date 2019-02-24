У Донецькій області затримали банду за розбійні напади на "валютників"

Зловмисників схопили під час спроби заволодіти 2 млн гривнями

Четырем жителям Славянска и Краматорска сообщено о подозрение в разбойных нападениях на "валютчиков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области в Facebook.

Как отмечается, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Установлено, что участники вооруженной банды, действуя по заранее разработанной схеме, выбирали пострадавших среди жителей области, длительное время тщательно следили за ними, выслеживали график передвижений, устанавливали места обмена валют, клиентскую базу и прежде всего - размер прибыли. В дальнейшем мужчин выманивали в безлюдные места вроде под предлогом обмена крупной суммы средств, где и совершали нападения. С целью преодоления сопротивления потерпевшим демонстрировалась огнестрельное оружие, бейсбольные биты, ножи.

В частности, 23 февраля двое из подозреваемых под предлогом обмена 2 млн гривен на доллары выманили в безлюдное место жителя г. Краматорска и, угрожая убийством, вырвали из его рук сумку с деньгами, однако в это же время были разоблачены "на горячем" работниками прокуратуры совместно с полицейскими. Еще двух нападавших задержаны во время попытки бегства с места преступления.

Фото: задержание злоумышленников (don.gp.gov.ua)

В ходе санкционированных обысков у злоумышленников изъяты средства мобильной связи, автотранспорт, оружие, маски, пластиковые стяжки и перчатки.

В настоящее время прокуратурой подготовлено ходатайство в суд о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

РБК-Украина писало, что в Киеве задержали злоумышленников, которые специализировались на угоне транспортных средств на территории столицы и области с целью их дальнейшей реализации.

Ранее в Сумской области полиция задержала группу лиц, которые требовали средства у местного предпринимателя.