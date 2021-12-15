ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецькій області винесли вирок жінці за торгівлю підробленими COVID-довідками

Новость на русском →
Краматорськ, Середа 15 грудня 2021 16:25
У Донецькій області винесли вирок жінці за торгівлю підробленими COVID-довідками Фото: у Донецькій області винесли вирок жінці, яка продавала підроблені COVID-тести (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Краматорська (Донецька область) засудив жінку до трьох років в'язниці з випробувальним терміном за торгівлю підробленими COVID-тестами. Крім того, її на рік позбавили права займатися підприємницькою діяльністю у сфері медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Як встановило слідство, в лютому 2021 року 43-річна мешканка Краматорська організувала продаж підроблених результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Вона видавала себе за співробітницю одного з міських діагностичних центрів. Вартість однієї такої довідки становила 800 гривень.

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, частин 1 і 3 ст. 358 КК України. Її засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. Крім того, їй заборонено протягом року займатися підприємницькою діяльністю у сфері медичних послуг, пов'язаних з коронавірусом.

Нагадаємо, на початку грудня в Кривому Розі суд засудив чоловіка до двох років в'язниці за підробку COVID-сертифікатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Коронавірус
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні