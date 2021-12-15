У Донецькій області винесли вирок жінці за торгівлю підробленими COVID-довідками

Суд Краматорська (Донецька область) засудив жінку до трьох років в'язниці з випробувальним терміном за торгівлю підробленими COVID-тестами. Крім того, її на рік позбавили права займатися підприємницькою діяльністю у сфері медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Як встановило слідство, в лютому 2021 року 43-річна мешканка Краматорська організувала продаж підроблених результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Вона видавала себе за співробітницю одного з міських діагностичних центрів. Вартість однієї такої довідки становила 800 гривень.

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, частин 1 і 3 ст. 358 КК України. Її засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. Крім того, їй заборонено протягом року займатися підприємницькою діяльністю у сфері медичних послуг, пов'язаних з коронавірусом.