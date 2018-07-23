В Донецкой области в суд направлен обвинительный акт по делу о тройном убийстве

Группе злоумышленников грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет

Прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы по обвинению в совершении тройного умышленного убийства в пгт. Великая Новоселка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Правоохранители установили, что в декабре 2017 года трое злоумышленников в темное время суток зашли в дом семьи из трех человек. Угрожая огнестрельным оружием, они положили людей на пол, связали им руки и с помощью ножа поочередно убили мужчину, женщину и парня 1995 года рождения.

Отмечается, что преступление нападавшие совершили на почве неприязненных отношений с потерпевшими и из корыстных побуждений - они скрылись с места преступления, завладев имуществом убитых.

Фото: один из задержанных (don.gp.gov.ua)

Злоумышленников нашли, один из них признался в содеянном и рассказал детали. За умышленное убийство, разбой и незаконное обращение с оружием им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

На Донетчине прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении преступной группы по обвинению в совершении умышленного убийства семьи из трех человек в пгт. Великая Новоселка Донецкой области #законісправедливістьhttps://t.co/xLAPxbycR2 pic.twitter.com/eHatqXwFPk — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 23 июля 2018 г.

Напомним, 4 июля пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила о том, что в Сумской области раскрыто тройное убийство.

4 июля обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные в поле. Подозреваемых в преступлении удалось найти. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества