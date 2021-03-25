ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Донецькій області на шахті загинув гірник під час роботи

Новость на русском → Донецька область, Четвер 25 березня 2021 11:39
В Донецькій області на шахті загинув гірник під час роботи Фото: шахта "Білозерська" (06277.com.ua)
Автор: Андрій Василюк

Рано вранці на шахті "Білозерська" в Донецькій області був важко травмований гірник очисного забою 1982 року народження. Прибулий на місце лікар констатував смерть робітника.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що важку травму гірник отримав 25 березня о 4:15 на на 550-му горизонті під час доставки секції механізованого кріплення.

"На місце події оперативно була викликана реанімаційно-протишокова група. Прибулий на місце лікар РПГ, констатував смерть постраждалого", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві створена спеціальна комісія з розслідування цього нещасного випадку.

"Адміністрація шахти Білозерська висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Їм буде надана вся необхідна допомога", - заявили в ДТЕК.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На початку грудня в Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Шахта
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"